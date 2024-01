Pareggi che fanno morale . Ora bisogna tornare a vincere

È vero che soltanto con i pareggi non si riuscirà a conquistare la salvezza. E’ anche vero, però, che il campionato cadetto premia la continuità. L’Ascoli di Fabrizio Castori pur con i suoi tanti limiti tecnici e tattici, è una squadra che non molla mai che corre tanto, spesso anche a vuoto, che magari non ha tante idee ma ha cuore e coraggio e questo alla fine potrebbe fare la differenza. Contro il Bari il tecnico bianconero ha dato spazio dal primo minuto a due dei nuovi arrivati, Valzania e Vaisanen e pur con le loro difficoltà atletiche, dovute all’inattività, hanno dimostrato che saranno utili alla causa Ascoli. Rimontare da 0-2 a 2-2 contro una squadra ben attrezzata come il Bari, è comunque sinonimo di carattere e di voglia di non arrendersi. Adesso serve la vittoria. Non si molla di un centimetro.

Valerio Rosa