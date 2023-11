Pareggio beffa, la Samb schiuma rabbia

2

SAMBENEDETTESE

2

(4-3-3): Serra 6.5; Marino 6 (30′ st Gatto 7.5), Conson 6, Postiglione 6, Forgione 6.5; Masawoud 6.5 (40′ st Mancini sv), Laziz 6, Mercuri 6 (21’ st Ardemagni 6); Paletta 7 (21′ st Di Sabatino 6), Fall 6.5, Salvatore 6.5. A disp.: Antignani, Spinelli, D’Ancora, Romagno, Mazzei. All.: Chianese 6.5.

SAMBENEDETTESE (4-3-2-1): Coco 6; Pagliari 6, Sbardella 6, Arrigoni 7.5, Scimia 6.5 (41′ st Pietropalo sv); Tomassini 6 (41′ st Pezzola sv), Alessandro 6.5 (25′ st Paolini 6), Barberini 5.5; Zoboletti 6, Sirri 7; Cardoni 6. A disp.: Grillo, Romairone, Bonifazi, Orfano, Leonardo, Martiniello. All.: Lauro 6.5.

Arbitro: Stefano Raineri di Como

Marcatori: 19′ pt Paletta, 35′ pt Arrigoni, 39′ pt Sirri, 49′ st Gatto.

Note: ammoniti: Fall, Laziz, Mazzei, D’Ancora, Postiglione (Chieti) – Barberini, Alessandro, Scimmia (Sambenedettese). Espulsi: Chianese (Chieti) | Barberini (Sambenedettese – doppia ammonizione), Sirri (Sambenedettese), Maretti (Sambenedettese), Amadio (Sambenedettese), Lauro (Sambenedettese).

Termina 2-2 il big match dell’Angelini tra Chieti e Sambenedettese con una cornice di pubblico di altra categoria. Sono stati i padroni di casa a siglare la prima marcatura del match, con i sambini bravi a ribaltare la contesa, ma nel finale gli abruzzesi hanno trovato il gol (contestatissimo) del definitivo pari. La Sambenedettese ha concluso la partita in nove per le espulsioni di Barberini e Sirri, autore del gol del momentaneo 1-2. Quindi dopo pochi minuti è il Chieti a passare in vantaggio: azione confusa sugli sviluppi di una rimessa laterale la sfera penetra in area e Paletta è il più veloce di tutti ad intercettare il pallone e ad insaccare con Coco che non può nulla. La reazione dei rossoblù tarda ad arrivare con gli uomini di Lauro che fanno fatica a rimettersi in sesto dopo la batosta subita e i teatini che sembrano gestire con una certa tranquillità il vantaggio, seppur risicato. Ma al 31’ la Sambenedettese riesce a trovare la via del pari grazie ad un calcio di rigore scaturito da un fallo di mano in area su una conclusione di Barberini. Dal dischetto si presenta Arrigoni che non sbaglia battendo Serra. Dunque palla al centro e si riprende sul punteggio di 1-1, a questo punto la Sambenedettese prende coraggio e inizia a fare la partita. Il predominio territoriale porta al vantaggio che arriva sugli sviluppi di un calcio franco battuto da Arrigoni che trova pronto Sirri che anticipa l’estremo di casa e la butta in rete. Non si fermano i rossoblù che cercano la terza marcatura e ci vanno vicini con un’inzuccata di Scimia, a fornire il pallone ancora Arrigoni, che manda di un soffio alto. Finale di tempo caratterizzato da molta tensione, a dimostrarlo i numerosi gialli e l’espulsione del coach abruzzese Mauro Chianese. Inizio di secondo tempo arrembante per i padroni di casa per un presunto fallo in area su Masawoud. Al 19’ la Samb rimane in dieci per l’espulsione di Barberini per doppio giallo, più tardi verrà mandato negli spogliatoi anche il preparatore atletico Amadio per protese. Al 32’ i rossoblù vanno vicini al tris con un bel gesto atletico di Cardoni che trova l’opposizione di Serra. Però in pieno recupero è il Chieti ad andare in gol con Gattoi. Samb che rimane in nove per l’espulsione di Sirri che protesta per il fallo di mano di Fall sul gol, qualche minuto prima era stato mandato anzitempo negli spogliatoi anche Lauro.

Francesco Rapino