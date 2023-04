Pareggio in casa del Camerino, ora l’Elpidiense Cascinare vede la Promozione più vicina

L’Elpidiense Cascinare esce indenne dall’esame con il Camerino e adesso vede a un passo la vittoria del campionato di Prima categoria quando mancano due giornate alla fine. Termina in parità (0-0) il big match della 13ª gionata di ritorno con il Camerino, seconda a sei punti dalla vetta, che ospita la leader Elpidiense Cascinare. Ora manca ancora un passo all’Elpidiense Cascinare per vincere il campionato di Prima categoria quando si devono ancora giocare due giornate. Oggi è in programma la partita della Settempeda a Pollenza importante in chiave playoff, la formazione ospite potrebbe avvicinarsi al Camerino che al momento ha un vantaggio di 9 punti dalla terza, gli spareggi promozione salterebbero qualora tale vantaggio superasse i 9 punti. I risultati e i marcatori della 13ª giornata di ritorno: Appignanese-Urbis Salvia 0-1 (30’ Pettinari); Caldarola-Elfa Tolentino 2-1 (10’ Storani, 3’ st Ajradinoski, 44’ st autorete); Camerino-Elpidiense Cascinare 0-0; Esanatoglia-Cska Amatori Corridonia 2-1: (22’ Piccolini, 28’ Giuli, 19’ st Giucj); Montecosaro-Folgore Castelraimondo 1-2 (31’ st Biagioli, 45’ st rig. e 48’ st Bisbocci); Portorecanati-Vigor Montecosaro 0-4 28’ Tulli, 30’ Cicconofri 21’ st Garofalo, 29’ st Morbidoni); Sarnano-Cingolana San Francesco 1-0 (5’ Papa Ndiour). Oggi: Montemilone Pollenza-Settempeda. Classifica: Elpidiense Cascinare 67; Camerino 61; Appignanese 52; Settempeda* 51; Folgore Castelraimondo, Vigor Montecosaro 42; Portorecanati 38; Urbis Salvia 36; Montemilone Pollenza* 35; Caldarola 33; Elfa Tolentino, Esanatoglia 32; Cingolana San Francesco 27; Montecosaro 25; Sarnano 20; Cska Amatori Corridonia 15. * una gara in meno