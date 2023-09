Pari tra Montegranaro e Monturano Campiglione: ecco come è andata

1

: Taborda, Piermartiri, Pagliarini, Morales, Zaffagnini, Kukic, Radojicic (46’ Jallow, 89’ Corrado), Rozzi, Tonuzi, Cicconetti (66’ Perpepaj), Bruffa (46’ Merzoug). A disposizione: Mallozzi, Bontempo, Malavolta, Sguigna, Capponi. All. Zannini

MONTURANO CAMPIGLIONE: Isidori, De Carolis, Frinconi, D’Amicis (65’ Santarelli), Finucci, Petruzzelli, Islami, Loviso, Tracanna (90’ M. Adami), Bracalente (75’ Ezzaitouni), Nacciarriti (63’ Rotondo). A disposizione: Fall, Antolini, Bernacchini, Fiorito, Smerilli. All. Cuccù.

Arbitro: Marabese. Assistenti: Marchei, Morganti.

Reti: 18’ Tracanna, 53’ Morales.

Note. Ammoniti: Zaffagnini, Frinconi, Petruzzelli, Nacciarriti.

L’atteso derby calzaturiero tra Montegranaro e Monturano Campiglione, che si ritrovano in Eccellenza a distanza di diversi anni, si conclude con un pareggio tutto sommato giusto per quanto mostrato in campo dalle due formazioni. I due tecnici, alle prese con qualche indisposizione di troppo, Ruggeri tra i locali e Gianluca Adami tra gli ospiti, cercano di mettere in campo la miglior formazione possibile. Gara che inizia in salita per i padroni di casa. Appena dopo il quarto d’ora di gioco infatti, Tracanna trova l’appuntamento giusto per il colpo di testa che supera Taborda e porta avanti gli ospiti.

Il Monturano Campiglione ci crede e spinge, Tracanna sfiora il raddoppio, ma Taborda stavolta si supera volando all’incrocio. trascorso lo spavento, i padroni di casa iniziano ad alzare il baricentro e guadagnare campo. Radonjicic di prova con una girata in area, ma Isidori si supera, quindi di nuovo Radonjicic, palla fuori di un soffio.

Il Montegranaro spinge forte e ad inizio ripresa acciuffa il pareggio con un gol di Morales in mischia. I due tecnici iniziano ad effettuare alcune sostituzioni, cercando di dare maggiore brio alla manovra, ma la stanchezza si inizia a far sentire e il ritmo della partita scende. Un’ultima occasione per il Montegranaro, ma l’esperto Isidori è sempre attento e sventa il pericolo. Al triplice fischio dunque, le due formazioni si portano a casa un punto ciascuno. Montegranaro che resta in zona tranquilla a ridosso delle prime posizioni, mentre il Monturano Campiglione, ancora a secco di vittorie, resta nelle ultime posizioni, ma di tempo per recuperare ce n’è ancora molto.