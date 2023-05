Parla Perfetti: "Vincere per non avere rimpianti"

Il Trodica si è inceppato sul più bello e adesso, a due giornate dalla fine, rischia di non essere più padrone del proprio destino. Lo 0-1 con il Centobuchi e il successo del Monturano hanno infatti relegato i biancocelesti al 5° posto assieme al Matelica, ma attualmente non giocherebbero i playoff per i 13 punti di distacco dall’Aurora Treia seconda. Per poter centrare l’obiettivo e non fallirlo come l’anno scorso nonostante investimenti importanti, il gruppo di Lelli dovrà vincere sabato a Monticelli, ma servirà anche che l’Aurora non passi a Casette o che si riesca a concludere superando il Monturano finendo quarti in classifica. L’esperto "metronomo" Lorenzo Perfetti analizza partita e situazione: "E’ vero che è stato il secondo stop di fila, ma il pari sarebbe stato più giusto. Mentre a Monterubbiano c’era stata l’unica prestazione negativa, stavolta siamo stati puniti su un episodio. Al di là dell’Aurora, noi dobbiamo fare 6 punti per chiudere in bellezza e non avere rimpianti".

Andrea Scoppa