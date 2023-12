"Partita a viso aperto, ci è mancata efficacia"

Prosegue la striscia positiva dell’Atletico Ascoli, ma contro il Notaresco serviva una vittoria che non è arrivata. "Abbiamo provato a giocare la partita a viso aperto contro una squadra forte, con interpreti di categoria e anche di fascia superiore. Ci manca un pizzico di efficacia in più nella stoccata finale, è dal 1° novembre, da quando sono arrivato sulla panchina dell’Atletico Ascoli, purtroppo che siamo qui a dirci sempre le stesse cose - dice mister Simone Seccardini -. Bilancio finora? Lavoriamo in maniera compatta, c’è grande sinergia e lo stiamo dimostrando sia in casa che fuori. Il bilancio lo faremo alla fine, quando vedremo se avremo raggiunto la salvezza. Le prestazione comunque, di settimana in settimana, assumono sempre più valore. Questo è il girone più difficile di tutta la Serie D. Il mercato? Gli innesti fanno bene alla squadra, c’è competizione e la società ha fatto un ottimo lavoro. Sia Cesario che Pedrini ci danno una grossa mano".

v. r.