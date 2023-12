"Partita di sacrificio, un plauso ai ragazzi"

Gianluca Colavitto commenta così il pareggio: "Non sono d’accordo sul fatto che il Pescara meritasse di vincere, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, mi fa piacere come si è comportata la squadra. Di fronte alla qualità del Pescara abbiamo fatto una grande partita di sacrificio: non dimentichiamoci che venivamo da una brutta sconfitta, non era semplice. Non mi è mai capitato di vincere una partita a c..., credo che il risultato sia giusto, devo fare un plauso ai ragazzi, perché non era semplice, non sono mica dei robot: ora testa a venerdì, sarà difficilissima. Oggi la squadra ha saputo soffrire quando era il momento di farlo. A differenza di domenica, siamo rimasti aggrappati alla partita, dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno". Il tecnico si esprime così sull’arbitraggio: "Peli si stava involando verso la porta e la terna ha fischiato un fallo, sarebbe stato opportuno lasciar correre. Se abbiamo sofferto, vuol dire che abbiamo un’anima. Oggi sono soddisfatto, io vado al di là dell’aspetto tattico: sono contento della prova che ha fatto la squadra. E’ vero che avremmo dovuto sfruttare meglio alcune occasioni, ma nel secondo tempo sono venute fuori le qualità del palleggio del Pescara. Questa era la partita che dovevamo fare, mi piace il fatto che la squadra stia crescendo, questo è quello che voglio vedere. I ragazzi hanno riprodotto perfettamente in campo il lavoro fatto in settimana".

Gianmarco Minossi