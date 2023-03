Partita la prevendita per il settore ospiti dell’Helvia Recina

Il gusto di affrontare la Maceratese e la trasferta assai vicina, con previsioni da giornata primaverile, spingeranno tanti tifosi della matricola Chiesanuova domenica nel capoluogo. Si disputerà il 27° turno di Eccellenza, in campo alle 15 (dal 26 marzo l’orario cambia e si gioca alle 16, ma la Rata resta al vecchio orario) e su disposizione della Questura di Macerata è già partita da mercoledì la prevendita dei biglietti relativi al settore ospiti dello stadio Helvia Recina. Proseguirà fino alle 19 di questa giornata e i tagliandi avranno il prezzo unico di 10 euro. I biglietti potranno essere acquistati al botteghino dell’impianto anche il giorno stesso della gara. Intanto i supporters del Chiesanuova possono comprare i tagliandi sui seguenti punti vendita situati nella frazione: autosalone Readycar, Via Firenze, 10A oppure alla Tabaccheria Fiorani Chiara, Via Don Sturzo, 13A.

an.sc.