"Partita ricca di insidie, dovremo stare attenti alle loro ripartenze"

"Sarà una gara tiratissima perché entrambe vogliamo fare punti: è una partita ricca di insidie considerando che loro sono nella zona playout mentre noi stiamo lottando per i playoff". È l’analisi di Pietro Giacomini, diesse del Casette Verdini, sul match di oggi contro il Corridonia. "Dovremo stare attenti – spiega – perché gli avversari sanno chiudersi bene e poi ribaltare con efficacia l’azione, oltretutto i numeri dicono che il Corridonia vanta un ottimo sistema difensivo, ma noi dovremo trovare la chiave giusta per fare breccia tra le loro maglie". E così il Casette Verdini dovrà stare concentrato. "Dovremo prestare attenzione alla rapidità e alla velocità degli avversari che sanno come ribaltare le azioni". È una partita dal valore perché c’è la possibilità di avvicinarsi all’Aurora Treia che osserva il turno di riposo e che al momento vanta 9 punti sulla seconda. "È una gara importantissima sotto questo punto di vista, occorre accorciare le distanze per evitare che non sfumi l’opportunità dei playoff". Oggi il Casette Verdini si presenterà alla gara al completo.