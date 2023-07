Passalacqua alla Civitanovese Il Matelica prende Dell’Aquila

Il difensore Marco Passalacqua, classe 1997, è un giocatore della Civitanovese. Anche lui arriva dal Porto d’Ascoli come il portiere Andrea Testa e l’attaccante Stefano Spagna: tre giocatori accomunati anche da un passato nella Civitanovese. "Il richiamo di casa – dice Passalacqua – è stato molto forte, come la fiducia che mi è stata data dalla società. Darò sempre il massimo cercando di ripagarla così da toglierci insieme grandi soddisfazioni".

Resta al Valdichienti Ponte l’attaccante Simone Del Brutto, classe 2003, autore nella passta stagione di 8 reti. "Sto in una società fantastica e professionale, per questo – ha detto il giocatore – non ho mai avuto dubbi sul fatto di rimanere. Ci attende un campionato ancora più spettacolare e combattuto del precedente, speriamo di completare gli obiettivi che ci eravamo prefissati anche la scorsa stagione, dando sempre il massimo per raggiungere la promozione in Serie D che è il nostro sogno".

Il Matelica si è assicurato l’attaccante Manuel Dell’Aquila, classe 1984, che vanta più di 130 gol in carriera. Nelle ultime stagioni ha indossato la maglia del Montefano, ma Dell’Aquila è stato per due campionati nel Matelica (dal 2006 al 2008), e poi anche con Maceratese, Osimana, Tolentino e Trodica. "Sono entusiasta – ha detto il calciatore – di iniziare un nuovo percorso a Matelica, contento di collaborare con una società ambiziosa e professionale, sono convinto che con i compagni ci potremo togliere grandi soddisfazioni, creando un bel gruppo ed essere tutti uniti per disputare un campionato di vertice".

Il Casette Verdini ha messo a segno un importante colpo di mercato, la società si è infatti assicurata il difensore Edoardo Cerquozzi, che nell’ultimo anno ha giocato con il Monturano. Il centrocampista Simone Tidei, ex Casette Verdini, è un nuovo giocatore della Vigor Montecosaro. Si separano le strade tra il Portorecanati e l’attaccante Davide Cammertoni. La Settempeda ha ufficializzato l’arrivo del mediano Simone Meschini, classe 1990, che in passato ha indossato le maglie di Pioraco, Serralta, Montecassiano ed Elfa Tolentino. Ivano Falzetti è stato confermato presidente del Camerino, è stato poi ufficializzato il nuovo direttivo che vede in Domenico Quadraroli il presidente onorario e in Pacifico Lucarini è il vice presidente.