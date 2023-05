Passano Gubbio, Pro Sesto e Cerignola

Le partite di playoff di ieri pomeriggio, oltre all’Ancona, hanno qualificato ai playoff nazionali che cominceranno giovedì prossimo Gubbio, Audace Cerignola, Foggia, Pro Sesto e Virtus Verona. Cinque di queste saranno sorteggiate contro le teste di serie che sono le terze classificate, Lecco, Entella, Pescara, la vincitrice della Coppa Italia, il Vicenza, e la miglior classificata tra le qualificate dai playoff regionali, cioè il Foggia. La sfida tra Gubbio e Pontedera si è conclusa sul risultato di 1-1, in gol prima il Pontedera con Nicastro su rigore, il pareggio del Gubbio nella ripresa in undici contro dieci per l’espulsione di Peli arriva al 43’ con Semeraro, qualificato il Gubbio. Nel girone A Pro Sesto e Renate hanno concluso sull’1-1, vantaggio di Capelli e pareggio di Angeli, qualificata la Pro Sesto; Padova e Virtus Verona finisce 0-1, miracolo dei veronesi che trovano il gol partita nel finale con Donnarumma e passano il turno. Nel girone C Foggia e Potenza hanno pareggiato 1-1, a segno Talia per il Potenza nella ripresa, poi il pareggio di Di Noia nei minuti finali, qualificato il Foggia.