Passarini: "A Passatempo col coltello tra i denti"

"Andremo a Passatempo per giocare una partita molto tosta sul piano fisico e vogliosi di ripartire dopo il pareggio con il Matelica". Carica la squadra Paolo Passarini, tecnico dell’Aurora Treia, prima del match odierno. "Ci aspetta – aggiunge – una gara difficile contro un avversario che ha cambiato allenatore nell’ultima settimana e quindi entrerà in campo voglioso di dare il massimo per fare risultato. Noi non saremo certamente da meno, perché vogliamo riscattarci dopo il pareggio di sabato scorso con una prestazione convincente, andremo in campo con il coltello tra i denti". Il tecnico parla della necessità di fare un altro passo avanti. "Dobbiamo gestire meglio alcune fasi della partita, specialmente dopo che andiamo in vantaggio, concedendo meno il pallino del gioco agli avversari, perché altrimenti si corrono dei rischi che possono rivelarsi decisivi ai fini del risultato".

Marco Natalini