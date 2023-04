Passarini: "A Trodica faremo una bella prova"

"Andiamo a Trodica con la consapevolezza di poter fare una grande partita, contro un avversario che si gioca tanto in ottica playoff". Presenta così Paolo Passarini, tecnico dell’Aurora Treia, la sfida di oggi alle 16. "Dovremo vedercela – aggiunge – con una formazione molto forte, specialmente sul suo campo, per questo dovremo fare una prestazione maiuscola. Trodica sfrutta le individualità come punto di forza, specialmente nel reparto offensivo, quindi – continua Passarini – dovremo limitare al minimo le distrazioni perché potremmo pagarle a caro prezzo". Il tecnico dell’Aurora Treia esorta la squadra a mantenere lo stesso livello di gioco per tutti i novanta minuti evitando quei cali che potrebbero risultare decisivi: "Dovremo imporre il nostro gioco fin dall’inizio, come abbiamo sempre fatto. Sappiamo anche che gli avversari faranno di tutto per limitarci e metterci in difficoltà".

Marco Natalini