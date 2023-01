Passarini: "Il Centobuchi è un team compatto"

"Ci attende una gara ricca di insidie sul campo dell’Atletico Centobuchi". Paolo Passarini, allenatore dell’Aurora Treia, avverte i giocatori sulle difficoltà della partita. "Loro – aggiunge – fanno della compattezza uno dei punti di forza". Il tecnico scende nei particolari della gara. "L’Atletico Centobuchi – dice – può contare su giocatori esperti per la categoria, hanno un buon tecnico capace di dare una precisa identità di gioco. Sicuramente dovremo essere bravi a non subire ripartenze che potrebbero costarci caro. Siamo quasi al completo. Nel girone di andata abbiamo subito troppi gol e nel ritorno dovremo stare più attenti alla fase difensiva". Adesso il tecnico rossoblù non dà ancora peso alla classifica, ma chiede ai giocatori solo di pensare alla partita in calendario. "La graduatoria al giro di boa – conclude Passarini – lascia il tempo che trova, guardiamo a noi stessi consapevoli della nostra forza, approcciando tutte le partite al meglio per cercare il massimo del risultato".