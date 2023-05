Passarini: "La sosta? Utile per ritrovare serenità e lucidità"

Un turno di riposo fondamentale per l’Aurora Treia, può essere una soluzione considerando le ultime uscite che non sono state molto soddisfacenti sul piano dei risultati. E così questa settimana può rivelarsi utile. "Abbiamo sfruttato questi giorni – spiega l’allenatore Paolo Passarini – per ritrovare quella serenità e lucidità che ci hanno permesso di disputare un grandissimo campionato. Ultimamente non abbiamo concretizzato come avremmo dovuto e nelle ultime tre partite abbiamo conquistato soltanto un punto senza segnare un gol".

La prossima settimana sarà intensa perché i ragazzi di Passarini dovranno vedersela con la Civitanovese, una sfida importante in ottica playoff per i biancorossi. "Ora – dice Passarini – vogliamo mantenere il secondo posto conquistato con tante difficoltà, per riuscirci occorre tornare a fare risultato. Lavoreremo duramente in questi giorni per chiudere in crescendo il campionato".

mar. nat.