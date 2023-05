Passarini: "Siamo carichi per l’arrivo della leader"

"Vogliamo riprendere il percorso di risultati positivi interrotto un paio di partite fa e puntare a ottenere il massimo contro la Civitanovese". Paolo Passarini, allenatore dell’Aurora Treia, pensa al match del fine settimana contro la formazione vincitrice del campionato, una sfida che arriva dopo il turno di sosta. "Saranno altissime – aggiunge – le difficoltà della partita tra squadre che vogliono vincere". Ma l’Aurora Treia dovrà fare qualcosa in più per ottenere il massimo contro un avversario di indubbio valore. "La chiave – spiega il tecnico – sarà essere più cinici sotto porta, ultimamente abbiamo segnato pochissimo e di questo ne abbiamo risentito sotto l’aspetto dei risultati ma anche dal punto di vista psicologico perché in alcune partite ci siamo fatti condizionare". Per l’Aurora Treia sarà importante tornare ad offrire una buona prestazione contro un avversario forte: "siamo riposati e carichi, stiamo lavorando bene perché vogliamo arrivare più preparati possibile".

Marco Natalini