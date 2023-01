Passarini: "Successo da formazione matura"

"La vittoria ci gratifica del lavoro svolto chiudendo l’ottimo girone d’andata giocato dalla squadra". Parla soddisfatto Paolo Passarini, tecnico dell’Aurora Treia dopo la vittoria in rimonta per 2-1 sul campo del Monterubbiano. "Abbiamo avuto una grande reazione nel secondo tempo perché dopo essere andati in svantaggio su rigore siamo stati in grado di ribaltare la partita e portare a casa tre punti molto importanti. È stata una prova da squadra matura, ci hanno aiutato molto i cambi, perché i ragazzi subentrati hanno dato quella spinta in più che serviva in quel momento della partita". Il tecnico si complimenta con tutta la squadra dopo il girone di andata concluso al secondo posto in classifica. "Ho il piacere – dice – di avere un organico completo in ogni ruolo, anche alcuni under nell’ultimo periodo stanno rendendo meglio rispetto ad inizio stagione e tutto ciò ci sta aiutando molto".

Marco Natalini