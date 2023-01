"Passo troppo differente tra casa e trasferta"

Nemmeno l’ultimo turno di andata ha risolto il mal di trasferta del Trodica. La 17ª giornata non solo non ha dato l’atteso primo blitz che sembrava fattibile visto che la Palmense era tre lunghezze dietro e inoltre i biancocelesti avevano ben figurato nel 3-1 sul Monticelli, anzi ha lasciato in eredità un ko in rimonta. In vantaggio con l’ennesima perla su punizione di Zandri (quarta su 5 centri), i biancocelesti sono stati raggiunti poco dopo su rigore e nella ripresa, nel finale e sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sono finiti sotto. Il team di Busilacchi ha girato ottavo con 21 punti, più vicino ai playoff che ai playout ma per Zandri le cose devono cambiare: "Abbiamo subito il loro agonismo, non siamo abituati a queste partite sporche. Credo che se fossimo andati all’intervallo 0-1 la partita sarebbe andata diversamente, ma purtroppo continuiamo a prendere gol su palla inattiva. Non so spiegare perché abbiamo questo rendimento così differente tra casa e fuori, dobbiamo cambiarlo se vogliamo ambire ai playoff".

an. sc.