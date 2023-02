Anche la Roller Civitanova è pronta per cominciare alla grande il 2023. Da oggi a domenica Sophia Martufi parteciperà ai campionati italiani giovanili indoor di pattinaggio-corsa a rotelle, in programma a Pescara. E nel week-end della settimana prossima toccherà alla junior Giulia Presti competere per i titoli tricolori nelle gare di più lunga lena, sempre a Pescara. Lei è notoriamente la stella della squadra e le aspettative sono sempre alte in termini di medaglie. La Roller contava di presentare al via un contingente di 4 atlete. Ma nei giorni scorsi Benedetta Petinari e Chiara Presti, sorellina di Giulia, si sono fatte male e saranno perciò costrette a rinunciare alla trasferta in Abruzzo. Altre loro compagne avevano già in precedenza gettato la…spugna per gli impegni scolastici.

Nella foto (da sinistra a destra): Chiara Presti, Benedetta Petinari, Sophia Martufi e Giulia Presti.