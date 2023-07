Pattinaggio, il pesarese ha percorso circa 600 chilometri in 24 ore. Boiani, vittoria e record a Le Mans

Il pesarese Dario Boiani ha vinto la 24ª edizione di Le Mans in Francia nel famoso circuito automobilistico con pattini tradizionali con il team ’Qui Quo Quad friends’, percorrendo complessivamente 598 chilometri in 24 ore. Una vittoria ancora più significativa perché i concorrenti erano una settantina. Dario ha battuto anche il record sul giro che resisteva da 5 anni con il tempo di 8 minuti e 9 secondi. Ad una media superiore ai 30 chilometri orari. Altro pesarese sul podio Simone Lodovici che assieme alla sua squadra ’Xxx Master Team Italy’ con i pattini in linea (roller) sono giunti terzi assoluti di categoria percorrendo nelle 24 ore ben 753 km. "Il pattinaggio annovera nella nostra città – spiega Dario Boiani - tantissimi amanti di questo sport con eccellenti risultati a livello internazionale. La competizione francese è uno dei tanti esempi". E’ una competizione unica a livello mondiale che richiede uno speciale adattamento e preparazione visto che per tutte le 24 ore si rimane in circuito alloggiati in tenda con materassini, cucina e attrezzature da campeggio.

b. t.