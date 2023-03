Pattinaggio, il ritorno in pista di Angeletti

Il "ritorno al futuro" di Andrea Angeletti, il campione tornato a Civitanova per ricomporre il fecondo tandem col suo ex allenatore Moreno Monti, ha vissuto il suo primo atto nel trascorso fine settimana a Pescara, in occasione dei campionati italiani indoor di pattinaggio-corsa. Un "nuovo inizio" più che promettente, a giudicare dalla medaglia sfiorata nei 1000 metri sprint. Dopo quasi due anni di inattività agonistica, in questo format Angeletti ha conquistato il 5° posto col tempo di 1’34’’324, alle spalle di giovanotti che lui si propone di avvicinare (e di scavalcare) più in là nel corso della stagione. Niente da fare al cospetto del "muro" siracusano, che ha infilato tre atleti tra i primi 4 della classifica. Battuti altri antagonisti di valore, tra cui il pollentino Danny Sargoni che ha chiuso al 16° posto. Nei 5000 a punti Angeletti s’è piazzato 11°. Il Civitanova Skating Team aveva partecipato la settimana precedente ai campionati italiani indoor giovanili (allievi e ragazzi), pure a Pescara. La migliore delle 4 alfiere è stata Lara Givetti Alessi, 10ª nei 3000 a punti della categoria ragazze e 15ª negli 1.5 giri sprint. Assieme a lei hanno concorso Irene Vacca, Vittoria Germani ed Elisaveta Kasap, esordiente in una rassegna tricolore. Nelle classifiche a squadre 38° posto per il Civitanova Skating Team a livello giovanile e 30° rango nel settore junioresseniores.

Nella foto: Andrea Angeletti a Pescara, tra i suoi tecnici Moreno e Debora Monti.