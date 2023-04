Pattinaggio, Rotellistica Settempeda sul podio Samuele Cambriani e Brunacci sono terzi a Terni

Si sono fatti valere i giovani della Rotellistica Settempeda a Terni dove è andato in scena il trofeo International Cup XII memorial Daniele Pioli. Alla manifestazione la società di San Severino si è presentata con sei giovani atleti: Nicola e Flavia Panichelli, Alessandra e Samuele Cambriani, Jacopo Crognaletti e Alessandro Brunacci. Da segnalare la prova del dodicenne Cambriani sui 200 sprint e del diciassettenne Brunacci su un giro sprint, i due hanno tagliato il traguardo in terza posizione, gli altri componenti della squadra si sono ben disimpegnati ottenendo buoni piazzamenti in una manifestazione che ha richiamato partecipanti da tutta Italia per un livello tecnico molto alto. Adesso la Rotellistica Settempeda si sta preparando per la gara del primo maggio quando sarà presente a Ferrara con Hoara Verducci, Marika Falistocco, Jacopo Crognaletti, Alessandro Brunacci, Enrica Tomassini, Ilary Farroni, Nicola e Flavia Panichelli, Francesco Soverchia.

Nella foto Nicola e Flavia Panichelli, Alessandra e Samuele Cambriani con l’allenatore Francesco Crognaletti.