Pedro Mendes in stampelle, i tifosi contestano la società

L’immagine peggiore di questo scontro diretto perso contro il Sudtirol è Pedro Mendes in stampelle a bordo campo che lascia il terreno di gioco a testa bassa. Il miglior attaccante dell’Ascoli costretto alla sostituzione per infortunio dopo pochi minuti è un’assenza che preoccupa più della sconfitta. Senza il portoghese sarà dura nonostante la buona volontà di Streng, D’Uffizi e di Rodriguez protagonista negativo del colpo di tacco che ha regalato il raddoppio al Sudtirol. Una sconfitta immeritata ma che purtroppo fotografa quello che è l’Ascoli di quest’anno: tanta buona volontà, ma pochissima qualità. Gli errori in fase di rifinitura, sono sintomo di problemi che questa squadra si porta dietro dalla scorsa estate. I cori dei tifosi contro la società dimostrano che i responsabili, non vanno ricercati in campo.