Per il Chiesanuova un giorno di festa

Sarà festa prima, forse durante e pure dopo la partita oggi per il Chiesanuova contro la Sangiustese. La matricola alle 16.30 al "Capponi" di Treia saluta il primo campionato di Eccellenza e lo fa nel modo sperato, vale a dire dandogli l’arrivederci a settembre. Conquistata la salvezza con un turno di anticipo, i biancorossi si presentano al match con la testa comprensibilmente in vacanza o quasi, più o meno sarà così anche per i rossoblù che hanno ottenuto la permanenza prima della sosta. La possibilità del sorpasso è motivazione relativa, semmai i ragazzi coordinanti da Monteneri in panchina e da Iommi in campo, singolare ma efficace soluzione interna stile autogestione che ha prodotto due successi su due, avranno come principale scopo quello di far vincere a Tittarelli la corona di re dei bomber. Per la punta di Cingoli è duello con Iori della Jesina, entrambi 15 reti. Come detto sarà festa anche dopo l’incontro. Ci si ritroverà in piazzetta a Chiesanuova per un aperitivo allargato ai tifosi, agli abitanti ed anche ai giocatori o sostenitori al seguito della Sangiustese.

Andrea Scoppa