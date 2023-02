Per la Civitanovese solo un punto Botta e risposta con il Monticelli

Monticelli

MONTICELLI: E. Paolini, Porfiri, Calvaresi, Alijevic (20’st Iachini), Vallorani, Natalini, Santoni (34’st Vespa), Raffaello, Bernabei, Panichi (20’st Spinelli), Gibellieri (26’st M. Paolini). All: Zaini.

CIVITANOVESE: Taborda, Foresi (42’st Perugini), Ruggeri (42’st Cipriani), Visciano, Greco, Trombetta, Giordani (11’st Mangiacapre), Ruggeri Jr (13’st Rapagnani), Galli, Becker (26’st Salom), Mandolesi. All: Nocera.

Arbitro: Pasqualini di Macerata.

Reti: 29’st Salom, 31’st M. Paolini.

Inizia male e finisce quasi peggio il sabato pomeriggio della Civitanovese. Gara che inizia in ritardo infatti quella tra i rossoblù e la formazione ascolana, a causa di un incidente che ha bloccato i civitanovesi in autostrada. Episodio che forse ha condizionato la prestazione dei ragazzi di mister Nocera. I locali sembrano subito pimpanti e sfiorano il vantaggio prima con Panichi e poi con Gibellieri. Nel finale di primo tempo è la Civitanovese a spingere, ma Paolini si supera per due volte su Mandolesi. Nella ripresa il match continua a regalare emozioni e si accende intorno alla mezz’ora quando Paolini e Bernabei non riescono ad insaccare sotto porta, poi Iachini sfiora l’incrocio con un tiro dal limite. Alla fine però è la Civitanovese a trovare il vantaggio. Al 29’ palla in profondità per Salom che a tu per tu con E. Paolini non sbaglia. I rossoblù avrebbero anche l’opportunità di trovare il raddoppio con lo stesso Salom, ma stavolta il portiere si salva di piede. Passato lo spavento il Monticelli torna a premere e trova quasi subito il pareggio con il tiro sul primo palo del neoentrato Mattia Paolini, che non lascia scampo a Taborda.