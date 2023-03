Per la Feba una gara insidiosa Arriva il quotato Perugia

Altro momento-chiave nella stagione della Feba. Dopo aver battuto il temibile Campobasso le momò sono chiamate a replicare il risultato contro il Perugia. Si gioca domani alle 18 a Civitanova Alta. La classifica vede appaiate al vertice Feba, Campobasso e Perugia. Ma le civitanovesi hanno giocato una partita in meno e sono favorite dal calendario della fase a orologio potendo affrontare in casa le antagoniste più forti. Il successo di misura sulle molisane ha confermato il grande equilibrio dei valori, lassù in cima. Il Perugia non è da meno delle altre. L’uscita della polacca Piedel ne aveva indebolito la rosa. Ma a fine febbraio la società ha ingaggiato il centro basco Murillo Iraola e la guardia polacca Klepacz. Sono entrambe in ritardo di condizione e la Klepacz deve ancora esordire. Nonostante ciò le umbre hanno sfiorato il successo a Campobasso per poi battere al supplementare il quarto incomodo Senigallia.