Per la Macagi Cingoli test amichevole contro il Campus Italia

Ha oggi un intermezzo la pausa agonistica della Macagi Cingoli, che mentre il campionato di pallamano di A2 maschile è ripreso, sta effettuando una lunga sosta per l’assenza del giocatore Codina Vivanco impegnato nei Mondiali con la nazionale cilena. Alle 19, la Macagi Cingoli giocherà in amichevole a Chieti contro il Campus Italia. "Sarà interessante verificare se la Macagi Cingoli mantiene un sufficiente ritmo-partita. Perché un conto è sostenere, durante questo periodo di preparazione, collaudi cosiddetti in famiglia, un altro avere riscontri da una sfida vera e propria". Un mese fa l’ultima sfida giocata (vittoria per 33-25 ospitando Monteprandone), un tempo trascorso da spettatrice sulle vicende del campionato: rimane capolista imbattuta e a punteggio pieno a quota 28, pur se intanto l’ha raggiunta la Giara Assicurazioni Ferrara. La ripartenza è fissata per sabato 28, contro Pantarei Modena. Gianfilippo Centanni