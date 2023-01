Per la matricola c’è la leader Atletico Ascoli

Inizia con un ulteriore difficoltà oggi la seconda fase di stagione del Chiesanuova, quella che vedrà la matricola giocare sempre in trasferta. I biancorossi da questa domenica sono costretti infatti ad utilizzare il "Leonardo Capponi" di Treia sfidando il campanile così sentito e il non familiare fondo in sintetico. Un trasloco forzato per i lavori di restyling e adeguamento alle norme all’impianto "Sandro Ultimi" di cui leggete in cronaca. Come detto per la prima interna del 2023 ci si mette anche il calendario che alle 14.30 riserva alla matricola nientemeno che l’Atletico Ascoli capolista della categoria. I bianconeri, allenati dal montecosarese Giandomenico, guidano il torneo regionale con 31 punti, +2 sul Montefano e + 12 sul Chiesanuova che occupa l’undicesimo posto. I rivali di giornata hanno perso solo una volta, a fine novembre a Villa San Filippo e vengono arrabbiati dopo il 2-2 subito in extremis dalla Jesina. Per i padroni di casa (si fa per dire…) sarà la seconda gara di fila micidiale in questo nuovo anno, una settimana fa c’era stato il Montefano e si proseguirà così perché poi sarà la volta dell’Urbino terzo. Mister Giacometti ha tutti gli effettivi a disposizione per provare a resistere e, perché no, sognare il gran colpaccio. Alla vigilia ci ha detto di augurarsi una prova dei suoi più attenta rispetto a Montefano, ma anche più fortunata, in effetti contro i viola il 2-1 è stato più per episodi che per reale inferiorità. Sfida nella sfida quella tra Tittarelli e Minnozzi, a segno nell’1-1 dell’andata e rispettivamente capocannoniere e vice del campionato con 10 centri ed 8. Dirigerà il match Simone Palmieri della sezione di Avellino.

Andrea Scoppa