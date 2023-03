Per la matricola tappa chiave in casa del Marina

Attesa a Chiesanuova per la trasferta a Marina di Montemarciano che alle 15 vede la matricola impegnata contro una compagine di fondo classifica. Dopo aver battuto il Porto Sant’Elpidio ultimo, i biancorossi affrontano la penultima della classe. Partiranno parecchi tifosi (la società ha messo a disposizione un pullman gratuito), è un incrocio importante, perché se è vero che una settimana fa i ragazzi di Mazzaferro non potevano fallire contro il fanalino di coda, oggi hanno l’opportunità di consolidare una situazione che li vede undicesimi con 30 punti, quindi fuori dai playout. Anzi non ci sarebbero playout in caso di 12° posto se il Marina dovesse rimanere a più di 10 punti. Il Marina non ha mai vinto in casa, ha cambiato tecnici come nemmeno Zamparini avendo iniziato con Giorgini, poi Barattini esonerato dopo il 3-2 d’andata, quindi è stato preso Fenucci e infine richiamato Giorgini. Ma il Marina è una squadra viva come dimostrano i 5 risultati utili, ha fermato sul pari Montefano e Colli e sfiorato il blitz a Jesi. Mazzaferro oltre al morale alto, ha dalla sua parte anche la rosa quasi al completo, c’è Lapi che ha scontato la squalifica, da valutare il baby Rotondo, il vice Titta-gol ha qualche linea di febbre.

Andrea Scoppa