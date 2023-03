Per l’Anthropos impegni di calcio, atletica e nuoto

Week-end denso di appuntamenti per atleti e dirigenti dell’Anthropos. Quattro appuntamenti agonistici li vedranno impegnati tra oggi e domani in regione. Tre sono organizzati dal club civitanovese. Interessate atletica leggera, nuoto e calcio. Si inizia stamattina ad Ascoli con la 3ª giornata del torneo di calcio di 4ª categoria. L’Anthropos è in testa alla classifica ed è a un passo dalle fasi finali in programma tra due mesi a Roma. Nel pomeriggio l’Helvia Recina ospiterà la 2ª prova di Coppa Italia lanci della federazione Fispes. Qui c’è la collaborazione di Fidal Marche e Avis Macerata. Domani toccherà al nuoto con competizioni di livello regionale nella piscina di Civitanova. Collabora la cooperativa Il Grillo. Al mattino ci saranno le gare del settore promozionale Fisdir, nel pomeriggio quelle del settore assoluti Fisdir e Finp. In tutto competeranno una settantina di tesserati dell’Anthropos.