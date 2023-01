Per motivi di lavoro Minella lascia il Valdichienti Ponte

Per motivi di lavoro si separano le strade tra l’attaccante Santiago Minella e il Valdichienti Ponte che domani pomeriggio riceverà la visita del Castelfidardo. Tiene banco il mercato in serie C, sono state allacciate molte trattative che presto saranno portate a compimento. L’Ancona ha ufficializzato

l’arrivo del centrocampista Gianmarco Basso dalla Sanremese. La società dorica è sempre alla ricerca di un attaccante, ai profili di Cannavò della Vis Pesaro e del maceratese Melchiorri del Perugia si aggiunge ora Camillo Tavernelli del Cittadella, sul giocatore hanno mostrato interesse anche Gubbio e Triestina. C’è stata la risoluzione del contratto che lega la punta Filippo Berardi all’Ancona. Il Siena ha rinforzato il reparto offensivo assicurandosi dal Genoa la punta Elia Petrelli.