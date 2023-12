Però ora andrà via?. Lui: "Qui sto bene"

3

AVEZZANO

1

ALMA JUVE (3-5-2): Guerrieri 6; Mancini 6,5, Tomassini 6,5, Riggioni 6,5, Kalombo 7, Zanni 7 (39’ st Gonzalez ng), Urbinati 6,5, Ricci 6,5 (13’ st Saponaro 6,5), Allegrucci 7; Tenkorang 9 (47’ st Dubaz ng), Coulibaly 7,5 (21’ st Padovani 6,5). A disp. Bellucci, Antonioni, Cardinali, Roberti, Brunetti. All. Cornacchini.

AVEZZANO (4-3-3): Cultraro 6; 18 Rotondi 5,5 (1’ st Giacalone 6), Ferrani 5, Filippini 5 (36’ st Luciani ng), Di Lorenzo 6; Mascella 5,5, Onazi 5 (9’ st Ortolini 6), Verna 5,5; De Silvestro 6 (25’ st Angelilli 5), Roberti 5 (30’ st Golia ng), Senesi 7. A disp. Brusca, Marzuillo, Ferrante, Damcevski. All. Ferazzoli.

Arbitro: Meta di Vicenza 5, assistenti Giovanardi e Antonini.

Reti: 15’ pt Coulibaly, 42’ pt Senesi, 6’ st e 26’ st Tenkorang.

Note – Spettatori 500. Angoli 6-6, recuperi 1’ + 5’.

James Tenkorang stende l’ambizioso Avezzano e regala tre punti d’oro al Fano, forse nella sua ultima gara in maglia granata. Con una doppietta nella ripresa l’attaccante ghanese – ricercatissimo sul mercato (finirà all’Aglianese?) – spegne un Avezzano cinico nel pareggiare con un eurogol di Senesi il vantaggio iniziale di Coulibaly, al suo esordio con l’Alma. I segnali dell’evoluzione tattica della squadra granata, intravisti sette giorni fa, si confermano in pieno. Cornacchini fa giocare con intensità, ma soprattutto con continuità un Fano stavolta cambiato pure negli uomini. Il tecnico ridisegna il centrocampo mettendo a fianco di Urbinati il debuttante Ricci (sorpresa positiva) e il guizzante Zanni (tornato finalmente sui suoi standard), e copre la fasce col rassicurante Kalombo e lo straripante Allegrucci. Davanti l’inedita coppia Tenkorang-Coulibaly tiene sulle spine la difesa abruzzese diretta dall’ex Ferrani. Pronti via e il Fano passa: sulla rimessa Tenkorang, in area, fa scudo a Coulibaly il cui sinistro rasoterra non perdona. Zanni si mangia due occasioni, al 17’ e al 31 solo davanti al portiere. Urbinati salva di testa al 35’, ma il rinvio sbagliato di Guerrieri consente a Senesi di infilare all’incrocio da fuori. Al 6’ Tenkorang rimedia al gol mangiato un minuto prima su cross di Kalombo: pallonetto sul portiere e 2-1. De Silvestro fallisce il pareggio al 12’ su liscio di Allegrucci. Il portiere ospite si supera al 22’ su tiro a fil di palo di Tenkorang, ma nulla può sul ghanese al 26’: assist di Padovani per "Tenko", slalom e gol. Sipario.

