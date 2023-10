Perucchini fa miracoli. Gavioli e Clemente non danno solidità

Perucchini 7 Diverse parate soprattutto nel primo tempo che sanno di miracoli. Incolpevole sul gol. Marenco 6,5 Controlla Capello a uomo e lotta per quasi 90’, tra i migliori. Cella 6 Su Panico gioca una partita attenta e di grande consistenza, bene anche nella ripresa.

Pellizzari 6 Venti minuti di attenzione e solidità anche se non al meglio.

Dutu 6 Contiene bene Belloni concedendogli pochi spazi.

Peli 4 Un buon inizio di match poi un secondo giallo che doveva evitare. Paolucci 6,5 Tanto ritmo a centrocampo e buoni inserimenti in attacco, sempre tra i migliori in campo. Basso 5,5 Tanto lavoro sporco per la squadra, una partita di sacrificio, ma nel finale mette la palla sui piedi di Zuelli.

Nador 5 La qualità del centrocampo della Carrarese lo sovrasta, non costruisce mai palloni giocabili per i compagni.

Gavioli 5 Venti minuti in cui non riesce mai a dare consistenza al centrocampo dorico.

Martina 5,5 Grassini gli fa vedere i sorci verdi, lui bada soprattutto alla fase difensiva. Nel finale gli sfugge Zuelli.

Spagnoli 5,5 Comincia bene poi il gioco della squadra lo cerca solo con palle lunghe e non riesce a incidere sul match.

Cioffi 5,5 Marcato a vista in ogni zona del campo fatica a trovare spazi utili in area di rigore.

Clemente 5: mezz’ora in cui cerca invano di dare solidità alla fase difensiva dell’Ancona.

Radicchio ng.

All. Donadel 5 Dopo l’espulsione di Peli mette in campo un’Ancona che bada al sodo. In panchina non trova giocatori per dare solidità alla squadra e farla respirare.

g.p.