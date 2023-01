"Perugia-Cbf Balducci, un esame per due"

Un punto divide la Cbf Balducci (6) dal Perugia (7) nella classifica dell’A1 di volley femminile e domani alle 20.30 le formazioni si sfideranno al PalaBarton dove le maceratesi affronteranno la Bartoccini-Fortinfissi. "Ci attende – dice Francesca Cosi, centrale della Cbf Balducci Macerata – una delle gare più importanti. In palestra c’è tanta voglia di fare bene e lo spirito giusto".

Cosi, come si riesce a battere la tensione che potrebbe essere condizionante in una partita che mette in palio punti pesanti?

"È uno scontro diretto e sarà quindi una gara che sentiremo molto forte. Quando entri nel ritmo della partita si riesce a non farsi condizionare da ciò che succede all’esterno e, quindi, a rimanere concentrate su quanto avviene in campo".

Cosa si dovrà fare per tornare a casa con un risultato positivo?

"Si tratta di un match importante per entrambe e ambedue le squadre metteranno sul campo tanta grinta. Noi dobbiamo rimanere attaccate alla gara e sempre concentrate, specialmente nei momenti più difficili del match. Con i nuovi innesti abbiamo qualcosa in più rispetto all’andata".

Può mettere pressione il fatto che la partita venga trasmessa in diretta e che quindi su di voi ci saranno tanti occhi puntati?

"Non credo, già abbiamo giocato con la partita trasmessa in diretta televisiva. Poi quando si è in campo si pensa solo a giocare".

In cosa è differente la sconfitta con Novara da quelle con Pinerolo e Pesaro?

"Credo che la partita contro la forte squadra piemontese abbia segnato una svolta importante. In campo si è potuto toccare con mano l’entusiasmo e la grinta portate dalle nuove (Dijkema e Aelbrecht). Poi l’andamento della gara ci ha fatto vedere molti aspetti positivi che purtroppo non mostravamo da tempo".

A cosa si riferisce?

"L’entusiasmo delle due nuove giocatrici è contagioso, ma hanno anche grinta e sono sempre sorridenti. Ci sono poi ovviamente di grande aiuto anche sul piano tecnico perché con la loro esperienza vengono cancellate alcune sbavature di squadra".