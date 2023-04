Perugia cerca un tecnico Modena, spunta il nome di Petrelli

È cominciato il valzer delle panchine delle big. Come evidente da settimane, Perugia e Andrea Anastasi sono giunti alla separazione formale e pertanto il club umbro, il grande deluso di una stagione agli sgoccioli, dovrà trovare un nuovo tecnico. Ancora una volta. Si tratta infatti del terzo allenatore cambiato negli ultimi tre anni, da Heynen (con il vice Fontana durante le finali 2021), quindi Grbic e appunto Anastasi. Fresco di addio con la Sir, Anastasi era indicato da rumors di mercato come possibile prima scelta di Modena che, una settimana fa (nel giorno del suo compleanno), ha silurato Andrea Giani. Si pensava che la mossa a sorpresa era stata fatta proprio perché si poteva arrivare ad Anastasi, ma nelle ultime ore è spuntato fuori prepotentemente il nome di Francesco Petrella, appena 33 anni e finora vice di Lorenzetti. Un nome ed una operazione che sarebbe ancor più a sorpresa. L’annuncio del club modenese potrebbe arrivare a breve, proprio oggi infatti verrà giocata l’ultima gara dei playoff per il 5° posto che danno la partecipazione alla Challenge Cup. Se davvero sarà lui il nuovo coach, Angelo Lorenzetti finirà a Perugia? Di certo il fanese è senza contratto e da mesi la sua avventura con Trento è giunta al capolinea, tanto che i dolomitici hanno individuato in Soli l’erede. Va anche verificata a fondo la situazione di Piacenza dove forse si attende l’esito della serie per il 3° posto (che dà la Champions), al via oggi, prima di prendere decisioni definitive sul futuro di Massimo Botti.

an. sc.