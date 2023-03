Perugia ok a Berlino Trento al tappeto contro lo Zaksa

I campioni d’Italia hanno aperto la tre giorni di Champions League e ieri all’ora di cena sono state chiuse le sfide d’andata. In campo il VfB Friedrichshafen e lo Jastrzebski Wegiel, gara finita con un netto 0-3 (17-25, 16-25,13-25) che significa semifinale praticamente ipotecata dai polacchi. Sperando che Civitanova mercoledì sera possa cancellare il rischio di una terza eliminazione di fila anticipata e ribalti la situazione con l’Halkbank (serve una vittoria da 3-0 o 3-1, ma per avanzare poi occorrerà imporsi al Golden Set, qualsiasi altro risultato sarà avverso) si potrebbe dunque replicare il confronto di un anno fa. I polacchi, allora allenati da Gardini, batterono i biancorossi in entrambe le partite, 0-3 all’Eurosuole Forum e 3-2 a casa loro. Per quanto riguarda le altre italiane di Champions, Perugia ha espugnato 1-3 Berlino e ha messo le mani sulla semifinale e per avere un derby bisognerà che Trento batta i bi-campioni in carica dello Zaksa dopo il ko 3-2 di martedì sera in trasferta.

an.sc.