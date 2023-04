Perugia, out dalla Champions Lunedì alla “bella“ con Milano

Il sogno era di avere a Torino una finale tutta italiana di Champions, invece per la prima volta sarà tutta polacca. Allo Jastrzebski Wegiel che mercoledì aveva centrato l’ultimo atto contro quell’Halkbank Ankara che aveva fatto fuori la Lube, si è aggiunto giovedì il solito Zaksa. I bi-campioni d’Europa hanno replicato pure a Perugia il 3-1 con cui avevano messo al tappeto la Sir all’andata. Se lo Zaksa ha impressionato in ricezione, a muro e per la freddezza nei momenti chiave, resta il fatto che per Perugia è stata una tranvata. Doveva essere la stagione del cappotto (e del primo trionfo europeo, tanto più prendendo Semeniuk dallo Zaksa), invece gli umbri al momento hanno in bacheca solo il trofeo meno nobile, la Supercoppa e lunedì giocheranno una gara5 thrilling contro Milano. Patron Sirci giorni fa era stato duro con Anastasi e giovedì il coach ha criticato chi fa processi troppo presto e chi crea problemi (senza far nomi, ma sembrava una replica). Dopo aver dominato la regular season con sole vittorie, Perugia pare in preda all’ansia nel momento topico come già avvenuto nelle ultime 3 finali scudetto. In regular season faceva paura, ora invece ha paura?

an. sc.