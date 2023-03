Perugia senza ko in campionato La Lube vuole rovinarle i piani

Fa un certo effetto vivere in modo tutto sommato rilassato le ore antecedenti un Perugia-Civitanova. Le regine della pallavolo italiana, le duellanti che si contendono in finale gli Scudetti dal 2018, si affrontano oggi alle 18 al PalaBarton, senza la diretta su Rai Sport che era programmata fino a poco fa. Il match chiude la regular season della SuperLega 2022-2023, stavolta dunque non ci sono in palio trofei, tuttavia per gli umbri dominatori della fase regolare la gara vale la possibilità di terminarla con sole vittorie. Un’impresa mai riuscita a nessuno nell’era dei tre punti e con il precedente più recente che risale al 1981, primato fatto dalla RobediKappa Torino. Stabilire questo record di forza contro gli acerrimi rivali, che tanto hanno fatto piangere la Sir (nell’ultima finale tricolore davvero da sfavoriti), darebbe un gusto particolare, ma resterebbe un record inutile se poi non arrivasse lo Scudetto. Va ricordato infatti che dal 2018 la Sir si è sempre aggiudicata la regular season...

La Lube di contro può essere tentata dal fare questo sgambetto e ci proverà, anche se nella testa potrebbe avere i pensieri della Champions, con il fondamentale ritorno dei quarti che disputerà mercoledì contro l’Halkbank (si riparte dal ko 3-1 ad Ankara). L’ex De Cecco e compagni oggi hanno la possibilità di prendersi il terzo posto qualora andassero in porto una serie di incastri, in caso di blitz da 3 punti infatti i biancorossi salirebbero sul podio del campionato se 1) Trento perde senza punti contro Modena, oppure se gli emiliani cadono in casa dell’Itas; 2) se invece Civitanova dovesse spuntarla al tie-break, sarebbe terza solo con la contemporanea sconfitta di Modena senza punti. Per il momento comunque è quarto posto, il che significherà sfidare Verona tra una settimana all’Eurosuole Forum per gara1 dei quarti playoff. Anastasi ha sempre fatto turnover in questa stagione, mostrando peraltro come la sua panchina sia già un team da playoff. Oggi probabilmente dovrà farlo pure Blengini che ha sì trovato il sestetto giusto da un mese, ma non potrà contare su Yant che sta recuperando dalla distorsione alla caviglia e dovrebbe stringere i denti mercoledì per una partita più importante. Pertanto avrà spazio Bottolo che, da subentrante, ha fatto bene ultimamente. L’impiego di uno schiacciatore italiano potrebbe anche spingere a schierare Garcia e far riposare l’ex Zaytsev, vedremo. Due i precedenti confronti stagionali e sempre Perugia vittoriosa, 3-2 in finale di Supercoppa e 1-3 all’andata a Civitanova.

Le probabili formazioni

Sir Safety Susa Perugia: palleggiatore Giannelli; opposto Rychlicki; schiacciatori Leon e Plotnytskyi; centrali Solè e Russo; libero Colaci. A disposizione Ropret, Herrera, Semeniuk, Cardenas, Flavio, Mengozzi, Piccinelli. All. Anastasi.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Garcia; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Chinenyeze e Anzani; libero Balaso. A disposizione Sottile, Zaytsev, Gottardo, Diamantini, Ambrose, D’Amico. All. Blengini.

Andrea Scoppa