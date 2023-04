Pesante sconfitta per la Primavera Ko anche l’under 17

Brutto passo falso per la Primavera di Nosdeo che, nel tentativo di rosicchiare terreno alla capolista Lazio, è uscita sconfitta 2-0 con la Salernitana ultima in classifica. Piazzamento che i campani sono riusciti a lasciare proprio grazia ai 3 punti portati via all’Ascoli. Davvero un peccato visto che la Lazio è poi finita ko 2-1 a Terni. L’occasione di tornare in lotta per la vittoria del campionato così potrebbe complicarsi dati i 4 punti di vantaggio ancora nelle mani dei biancocelesti. L’ennesima giornata drammatica del vivaio è proseguita con la pesantissima sconfitta dell’under 17 di Berti in casa della Reggina. Qui addirittura l’epilogo è stato di 6-0. La sfilza di risultati negativi è stato arricchito da under 16 e 15, battuti dai pari età del Napoli rispettivamente per 2-1 e 3-0. I primi, allenati da Gigi Giorgi, hanno chiuso il campionato in maniera indecorosa con soli 6 punti e staccati di ben 8 lunghezze dalle penultime Modena e Perugia (14 punti).