Pesaro ko, l’Attila Junior torna in gioco

Scatto d’orgoglio dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, che in gara-3 della finale playoff di categoria C Gold ha battuto 73-64 in casa il Bramante Pesaro Mvp, nelle file del team portorecanatese, è stato il playmaker argentino Lautaro Fraga (per lui lo score di 24 punti, 5 assist e 3 rimbalzi). Si va a gara-4, in programma domani alle 21.15 nel palas Medi. Al momento, i pesaresi conducono la serie per due vittorie a uno. "Abbiamo subito appena 64 punti, mentre nelle due precedenti sfide a Pesaro ne avevamo subiti sempre 81: questo – è l’analisi di coach Nicola Scalabroni – ha fatto la differenza. Oggi abbiamo avuto continuità per 40 minuti in difesa e in attacco, con percentuali alte perché abbiamo scelto le soluzioni giuste e abbiamo giocato bene. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi e sapere che giovedì sarà un’altra battaglia per andare sul due a due, e servirà una partita come questa". Lo score del match: 73-64 (23-13, 44-38, 54-51, 73-64).