Pesaro mette la freccia. Virtus Civitanova beffata

BRAMANTE

62

CIVITANOVA

60

BRAMANTE : Delfino 23, Crescenzi 13, Ricci 5, Sgarzini 5, Ferri 3, Nicolini ne, Centis 9, Sabbioni ne, Cavedine ne, Stefani 4, Panzieri, Giampaoli. All. Mancini (Nicolini).

VIRTUS CIVITANOVA: Arienti 13, Bini 6, Pellegrini ne, Ribichini ne, Botteghi 7, Felicioni ne, Vallasciani 2, Cicconi Massi 12, Abbate, Bazani 13, Micalich 7, Seri. All. Schiavi.

Arbitri: Giardini e Capolarini.

Parziali: 13-19, 28-29, 39-46.

Il Bramante, senza il coach Massimiliano Nicolini, influenzato, porta a casa la seconda vittoria della stagione imponendosi sul filo di lana contro una combattiva Virtus Civitanova. Una vittoria conquistata con un recupero nella fase finale del match, dopo che i ragazzi di Schiavi avevano mantenuto la partita sempre in vantaggio. Una gestione di match quasi interamente in mano agli ospiti. Arienti e soci restano in vantaggio per quasi 36 minuti, ma alla fine che si fanno prima mangiare tutto il vantaggio e infine si fanno raggiungere sul filo di lana da un canestro di Lucio Delfino, miglior marcatore in assoluto del match con 23 punti. È lo stesso Delfino che decreta il sorpasso pro Bramante e alla fine è anche il protagonista dell’azione difensiva finale che regala al Bramante la seconda vittoria consecutiva nel nuovo campionato di B interregionale. I ragazzi bianco blu pesaresi esultano e si confermano squadra impegnata in ogni momento della serata.