Petriolo, Il Sibilla Golf Club trionfa ancora, vittorie in Piemonte, Marche e Emilia Romagna

Il Sibilla Golf Club di Petriolo continua a vincere. Moreno Ilari ha vinto la Apericup by Selecar sbancando il Golf Club Cavaglià in Piemonte. Luca Incicco si è aggiudicato la Coral Jacket Cup al percorso del Torrenova Club, e rappresenterà il club alla finale nazionale a Bologna. Claudio Valerio Belelli ha portato a casa la Coppa Challenge Marche 2023 al Conero Golf Club. Michele Brunori ha conquistato il secondo posto al Trofeo Slowgolf al Riviera Club di Cattolica. Infine primo posto per Igino Ciammaruchi alla gara di club Sibilla Cup.