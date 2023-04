Piace la palleggiatrice Bonelli Fiesoli verso la conferma

Sarà una Cbf Balducci con diverse novità quella chiamata a tornare nella massima serie. La dirigenza si sta già muovendo e il primo nodo da sciogliere è stato quello del tecnico: si attende l’ufficializzazione di Stefano Saja, ora impegnato nei playoff di A2 con il Trentino. C’è anche un altro nome cerchiato tra quello della sua formazione che interessa la società maceratese: si tratta della giovane palleggiatrice Asia Bonelli, la comasca è nata nel 2000 e prima di approdare al Trentino è stata per due stagione nel Chieri (A1). Non c’è niente da fare per la schiacciatrice statunitense Claire Chausse, la dirigenza avrebbe fatto di tutto per confermarla ma la ragazza vuole tornare negli Stati Uniti dove continuerà la carriera. Salgono le possibilità che Alessia Fiesoli possa rimanere ancora a Macerata, la schiacciatrice e capitano è un punto di riferimento e c’è ottimismo che anche nella prossima stagione possa indossare la casacca arancionera.

Resterà in Italia la palleggiatrice Laura Dijkema, all’olandese sono è molto interessata la Megabox da dove dovrebbe partire la Hancock, destinazione Turchia. Ci saranno novità anche nello staff societario della Cbf Balducci, la dirigenza ha avviato dei contatti con Lucia Bosetti, la schiacciatrice è ora impegnata nel campionato turco, ma potrebbe abbracciare l’offerta del club maceratese qualora decidesse di lasciare l’agonismo.