Piacenza, coach Anastasi è a un passo

Manca giusto l’ufficialità ma appare certo che sarà Andrea Anastasi il nuovo allenatore di Piacenza. Dopo aver interrotto il rapporto con Botti, la Gas Sales Bluenergy avrebbe individuato un nome col botto. Curiosamente un altro ex Perugia come era avvenuto scegliendo Bernardi nel 2020. A dare la notizia in anteprima è stato il blog Dal 15 al 25, sempre attivissimo sul mercato e pertanto Anastasi si sarebbe garantito un’altra società assai ambiziosa con cui provare a vincere quel tricolore sempre sfuggitogli. Nonché ripartire cancellando questa devastante stagione. Vero che la Sir ha vinto Supercoppa e soprattutto, per la prima volta, Mondiale per Club, tuttavia non soltanto la rassegna iridata era meno competitiva a causa dei forfait di vari club, ma soprattutto gli obiettivi erano quelli top: Champions League e Scudetto. Svaniti.