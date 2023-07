Pierini: "L’Attila Junior farà una bella figura"

"Sarà un team adeguato alla categoria e farà belle figure". Così Giuseppe Pierini, presidente dell’Attila Junior Basket Porto Recanati, sul roster che la società sta allestendo per la prossima stagione nella B interregionale. "Sarà – aggiunge – una squadra giovane, non tanto fisica e alta, ma molto atletica e veloce. È ancora prematuro parlare di obiettivi, perché non sappiamo quale sarà il regolamento play off e nemmeno in che girone andremo tra Abruzzo, Lazio ed Emilia-Romagna". Ancora mancano diversi tasselli, ma intanto sono già stati annunciati i primi acquisti: il playmaker Mattia Balilli e la guardiaala piccola Edoardo Anibaldi. E presto potrebbe anche arrivare l’annuncio ufficiale di Michele Caverni (altro playmaker). La società ha poi confermato Matteo Redolf, Mario Mancini e Cristian Cingolani. Tuttavia i portorecanatesi dovranno rinunciare all’argentino Lautaro Fraga, uno dei protagonista assoluti nella cavalcata trionfale che li ha portati a vincere il campionato di C Gold. "Abbiamo dovuto fare una scelta – spiega patron Pierini -, in quanto il regolamento della B Interregionale permette di avere un solo straniero. Adesso stiamo aspettando di capire cosa farà Pepo Gamazo: se rimarrà in Italia pure quest’anno, lui ha dato la parola che giocherà nuovamente qua. Quanto ai nuovi acquisti: Anibaldi è stato il migliore under dell’anno passato nella C Gold, mentre Balilli è un play giovane che vorremmo alternare con Caverni, se si concretizzerà l’operazione di mercato. Stiamo mettendo tassello su tassello e ora servono un’ala grande e una guardia: sono queste le pedine che a oggi ci mancano e a breve troveremo. Sui confermati, invece, sottolineo che sono tutti ragazzi seri, affidabili e di gran qualità". Oltre a ciò, sono in programma dei lavori per ampliare e adeguare alla categoria il campo da gioco del palasport Medi: "Sono dei piccoli interventi che la Federazione ci ha indicato e l’amministrazione comunale si è presa l’impegno di svolgerli quanto prima, a inizio agosto. Alla fine di quel mese, il palazzetto ci servirà per la preparazione atletica".