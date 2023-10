Piobbico, un pari di cuore. Filottrano affonda la prima

AUDAX PIOBBICO

1

ATHLETICO TAVULLIA

1

AUDAX PIOBBICO: Lucarelli, Fiorucci N., Aluigi F., Pierpaoli, Rossi, Mascellini (40’ st Barca), Candiracci (2’ st Fiorucci U.), Pieretti, Cecchini, Patrignani (38’ st Scardacchi), Talevi (22’ st Caselli). All. Sarti

ATHLETICO TAVULLIA: Ribiscini, Salvatori, Antinori, Marcolini, Principi, Vagnini, Giacomelli (24’ st Matteucci F.), Damiani L., Damiani M. (35’ st Matteucci M.), Morelli, Ferrini. All. Carta

Arbitro: Cavallo di Pesaro.

Reti: 14’ st Damiani M. (rig), 45’ st Fiorucci N.

Note: espulso al 14’ st Pierpaoli per doppio giallo

PIOBBICO

Pareggio tutto cuore da parte del Piobbico contro un Tavullia che dimostrava di meritare i quartieri alti. Con l’ingresso di Fiorucci U. il Piobbico cresce ed aumenta la pressione ma sul più bello una decisione arbitrale pare chiudere l’incontro a favore degli ospiti: Aluigi F. in recupero anticipa l’uomo che lo sgomita, fortunatamente trova Pierpaoli che in contrasto ruba palla a Damiani M. il quale reagisce strattonandolo a terra: per l’arbitro doppio giallo per ambedue, quindi espulsione per Pierpaoli già ammonito, ma l’arbitro poi assegna agli ospiti il rigore che Damiani M. realizza. Ma il cuore dei ragazzi di Sarti, guidati da un Fiorucci U. perfetto, si dimostra grande e allo scadere su spizzata in area di Cecchini Fiorucci N. batte Ribiscini.

Alfredo Lorenzoni