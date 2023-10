Pirlo salva la panchina: "Era la prestazione che dovevamo fare"

Panchina salva per l’ex campione del mondo Pirlo, almeno momentaneamente. Il tecnico della Sampdoria, dopo una settimana delicatissima ,contro l’Ascoli è riuscito a portare a casa un buon punto (1-1) per come si erano messe inizialmente le cose. "Alla fine era questa la prestazione che dovevamo fare - ha commentato l’allenatore blucerchiato -. L’Ascoli è una squadra che gioca e propone un buon calcio. Ci sono elementi di qualità, quindi farà sicuramente un grande campionato. Noi avevamo delle assenze e abbiamo provato a cambiare modulo, anche se non era quello che mi piaceva. Sono stato costretto ad avere un’impostazione diversa. È stata una partita giocata come una battaglia. Nella ripresa abbiamo reagito. Nel primo tempo invece abbiamo sofferto un po’ sia sui calci piazzati che su qualche azione. Prendere quel gol a pochi secondi dall’intervallo mi ha fatto arrabbiare parecchio. Dobbiamo migliorare come atteggiamento. Non aver perso oggi deve essere un punto di ripartenza".