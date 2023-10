Pirozzi: "Peccato quell'errore" a Ascoli - Calcio: Emergenza Amatrice, Pirozzi sereno

Nonostante la mancata vittoria che pure serviva tantissimo, Sergio Pirozzi è molto sereno. "Devo solo fare i complimenti a chi ha giocato – ha esordito il tecnico di Amatrice – perché siamo in grande emergenza, eppure non abbiamo mollato di un centimetro. Peccato aver commesso un unico errore difensivo che ci è costato il gol del pari. Avessimo resistito per qualche altro minuto sarebbe stata una gara diversa, ma è inutile recriminare. E’ vero che facciamo fatica a creare occasioni, ma anche le altre squadre non è che stiano facendo calcio spettacolo. Non vedo Holly e Benji in giro. Certo, adesso ci aspettano due trasferte delicate in cui il pronostico è tutto a favore dell’Aquila e del Roma City, ma ce la giocheremo".