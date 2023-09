Pirozzi soddisfatto ad Ascoli: "Non molliamo mai"

È soddisfatto Sergio Pirozzi al termine della gara pareggiata per 2-2 contro il forte Campobasso. "Sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi – ha detto il tecnico di Amatrice – e del fatto che non molliamo mai. Una caratteristica che hanno sempre avuto tutte le mie squadre. La partita poteva sembrare chiusa dopo il primo tempo in cui gli avversari hanno trovato due gol su due azioni che potevamo leggere meglio. In una situazione così abbiamo rischiato di prendere la classica ‘imbarcata’ e invece abbiamo comunque creato un paio di pericoli nella loro area come il pallonetto alto e la conclusione di D’Alessandro che mi hanno fatto ben sperare. Di certo l’assenza di Edoardo Baraboglia con i suoi centimetri (il centrale difensivo dovrà operarsi al legamento crociato del ginocchio destro, ndr) si è fatta sentire. Purtroppo lo abbiamo perso per alcuni mesi e dovremo tornare sul mercato perché dietro siamo contati. Mi è sicuramente piaciuto il piglio con cui siamo rientrati nel secondo tempo e il fatto di aver segnato subito ci ha dato grande entusiasmo, devo dire che le azioni dei due gol sono state anche ben costruite".

v. r.