Pisani: "Le maceratesi hanno colmato le lacune In Umbria mi aspetto una lunga partita"

"Tra Perugia e Cbf Balducci mi aspetto una partita lunga tra formazioni che puntano alla salvezza". L’ex centrale Giulia Pisani commenterà la sfida di domani sera per Rai Sport che trasmetterà in diretta la gara, inizio alle 20.30. Si confronteranno formazioni divise da un punto e quindi si tratta di una partita molto importante. "Macerata – aggiunge – si presenta con Dijkema e Aelbrecht in più rispetto al passato, le umbre hanno preso Raymariely Santos, una palleggiatrice che riesce a sviluppare un gioco veloce". A Busto Arsizio la Pisani ha giocato assieme alla belga Aelbrecht, uno dei volti nuovi della formazione maceratese. "Di lei – dice – spiccano la grande voglia di giocare e un entusiasmo contagioso, è una pallavolista che può dare tanto anche in attacco. A ciò aggiungiamo che è una giocatrice di caratura internazionale avendo indossato la casacca della nazionale e militato in diversi campionati esteri. Ritengo che la sua esperienza possa essere d’aiuto a una neopromossa". La formazione di coach Paniconi può contare anche sulle qualità di Dijkema. "Anche lei – aggiunge – è una giocatrice di esperienza maturata in nazionale e in vari campionati stranieri. Macerata si è rinforzata sul mercato dove ha preso anche una giovane statunitense (Claire Chaussee) , sono state fatte delle operazioni per colmare i punti dove era carente". Il mercato di Perugia non è ancora terminato perché potrebbe arrivare un’opposta in Umbria. Bisogna vedere le condizioni della schiacciatrice Guerra, al rientro dopo un infortunio, e l’intesa con la nuova palleggiatrice qualora il tecnico schierasse la portoricana.